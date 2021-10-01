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الاحتلال يكشف سر اختراق أسرى 'نفق الحرية' الأرضية المسلحة والفولاذية

الاحتلال يكشف سر اختراق أسرى 'نفق الحرية' الأرضية المسلحة والفولاذية
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

كشفت تحقيقات ما تسمّى وحدة مكافحة الأنفاق الإسرائيلية "يهلوم"، والتي بدأت التحقيق في عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن جلبوع أن أسرى "نفق الحرية" اخترقوا الأرضية المسلحة والفولاذية بسمك 25 سم عبر مادة حامضية كاوية.

العالم - الاحتلال


ووفقاً للتحقيقات التي نشرتها قناة "كان11" العبرية؛ فقد تم حفر النفق من غرفة الحمام حيث أزالوا "بلاطة بأرضية الحمام، وبعدها اخترقوا 5 سم من الفولاذ عبر مادة حامضية أو كولا".

وذكرت أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهذا الخصوص.

كما أذاب الأسرى بعدها طبقة خرسانية من الأسمنت المسلح بسمك 20 سم بالطريقة ذاتها، ونزلوا بعدها إلى الطبقة الرملية أسفل الغرفة.

وفيما يتعلق بطول النفق، فقد بينت التحقيقات أن طول النفق يبلغ 35 متراً، وقطره نصف متر وأن الأسرى أخرجوا من النفق قرابة 6 أكواب من الرمال والتراب، وأذابوها في شبكة المجاري التي تعطلت لأكثر من مرة بفعل تراكم الرمال خلال الأشهر الماضية، لكن الاحتلال لم يكتشف الأمر.

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