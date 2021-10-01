شاهد..هكذا تفتح المنامة باب المخاطر على منطقة الخليج الفارسي

العالم - خاص بالعالم

وقال فیروز من خلال شاشة قناة العالم الاخبارية ان تواجد سفارة الكيان المحتل في المنامة يهدد أمن المنطقة من حيث استخدامها من قبل الصهاينة كقاعدة من أجل القيام بأعمال ضد أمن المنطقة.

واوضح فيروز ان النظام البحريني في استقباله وزير خارجية الكيان المحتل ضرب رغبة الشعب البحريني عرض الحائط وهي استنكار ورفض انشاء اي علاقة مع العدو الاسرائيلي.

وبين فيروز ان النظام البحريني كان مطبعا مع الكيان المحتل من تحت الطاولة منذ عقود.

وشدد فيروز على ان علماء الدين في البحرين وقوى المعارضة اصدروا بيانات ادانة لزيارة لابيد الى المنامة.

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