الاحتلال يرفض إحضار الأسرى الذين انتزعوا حريتهم إلى جلسة المحكمة

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وأكد سعادة أن قاضي الاحتلال رفض طلبات طاقم الهيئة القانوني دون التطرق بشكل موضوعي ومعمق لتفاصيل وتعليلات الطلبات، مشيراً إلى أن هذه الجلسة في غاية الأهمية.

وشدد على أنه من حق الأسرى التواجد الشخصي المباشر في قاعة المحكمة للاستماع للوائح الاتهام وقراءتها على مسامعهم، وليس عبر تقنية الزوم والوسائل التكنولوجية التي يشوبها الخلل دائما كما حدث في الجلسة السابقة يوم 29/9/2021.

ويشار إلى أنه بناءً على هذا القرار المجحف ستعقد جلسة تلاوة لائحة الاتهام عبر تقنية الزوم وتشمل أبطال النفق محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري غوادرة وأيهم كممجي إضافة إلى المعتقلين في القضية وهم قصي مرعي وإياد جرادات ومحمود أبو اشرين وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر.