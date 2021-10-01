شرطة العراق الاتحادية تقبض على عدد من المطلوبين في بغداد

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة (حي البتول ) شرق بغداد وبحوزتهم كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، 4 بايبات زجاجية تستخدم للتعاطي وقنينة اشعال، 3 قداحات بالإضافة الى حيازتهم بندقية كلاشنكوف ومخزن بندقية.

واضافت انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".