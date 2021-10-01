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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عبر تويتر: تل أبيب لن تجلب للبحرين والمنطقة سوى إنعدام الأمن

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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