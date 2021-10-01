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الاحتلال يعزل الأسير العارضة بظروف سيئة.. زنزانة ضيقة ومتسخة ومراقبة

الاحتلال يعزل الأسير العارضة بظروف سيئة.. زنزانة ضيقة ومتسخة ومراقبة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، كريم عجوة اليوم الجمعة، ان ادارة سجن عسقلان تعزل الأسير محمد العارضة بظروف صعبة وسيئة منذ نقله بالأمس من مركز تحقيق الجلمة.

العالم- فلسطين

وقال عجوة، " ان ادارة المعتقل تحتجز العارضة في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون اي شيئ اخر على الاطلاق حتى مخدة النوم، وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية، كما يتم اجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة.

ولفت عجوة، الى ان غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام ما يشكل انتهاكا للخصوصية ويحرمه حق الاستحمام واستخدام المرحاض.

واضاف، ان الاسير قد حضر للزيارة اليوم مقيد اليدين والقدمين وتم فك قيود اليدين عند مقابلة المحامي والابقاء على قيود القدمين، وانه من المتوقع ان تجري محاكمة داخلية للاسير العارضه في عسقلان اليوم لفرض مزيد من الاجراءات العقابية بحقه.

وبين المحامي عجوة، ان الاسير العارضة اكد وفي حال استمرت التقييدات المفروضة عليه من حيث الشروط اللاانسانية الموجود بها في زنازين العزل والظروف السيئة، قد يدخل خلال الايام القادمة في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف الاحتجازية الصعبة المفروضة عليه من قبل ادارة سجون الاحتلال.

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