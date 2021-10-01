استمرار إغلاق مطار صنعاء.. الأدوية الموجودة بثلاجة المطار معرضة للتلف

العالم-اليمن

وقال الشامي في تحقيق صحفي للمسيرة اليوم الجمعة، إن مؤشرات إقبال المواطنين على أدوية الأمراض المزمنة مرتفعة وحادة بمخازن الإمداد الدوائي بالوزارة في ظل شحة كبيرة لهذه الأصناف ، مشيرا إلى أن قيادة وزارة الصحة تحاول جاهدة توفير الأدوية الحيوية لمحتاجيها مع استمرار العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان على دخول الأدوية لليمنيين.

من جانبه قال رئيس قسم الصادر بمخازن وزارة الصحة د.عبد الناصر القريشي إن أدوية الثلاجة من شأنها إنقاذ حياة المصابين بالأمراض المزمنة كأدوية مرضى الكبد والسكري وأمراض الدم والجلطات والمناعة والغسيل الكلوي وأمراض النساء والولادة، مؤكدا أن مخزون الوزارة من دواء مرضى التصلب اللويحي يكفي لمداواة 6 مرضى فقط ويندر إيجاد هذا الدواء في السوق المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت القريشي على أن الكثير من المرضى بالتصلب اللويحي لا يعلمون بتواجد أدويتهم في مخازن الوزارة ولو علموا لما بقي هذا الدواء في هذه المخازن يوما واحدا لشحة ما تمتلكه الوزارة.