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بالصور.. انطلاق تظاهرات إحياء ذكرى تشرين وسط بغداد

بالصور.. انطلاق تظاهرات إحياء ذكرى تشرين وسط بغداد
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

نظم العشرات في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة لإحياء ذكرى تشرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.

العالم-العراق

وانطلق العشرات بتظاهرة لإحياء ذكرى تشرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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بالصور.. انطلاق تظاهرات إحياء ذكرى تشرين وسط بغداد

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