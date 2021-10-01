تمسك لبنان بحقوقه البحرية

العالم - استديو بيروت

ملف شابة العديد من الاخطاء والخطايا على امتداد 20سنة من ادارة للملف تفاوتت بين سوء الادارة حيناً والتنازلات والجهل احياناً.

ولطالما كان تحريك الملف يأتي على وقع رد الفعل وليس الفعل أو المبادرة.

اليوم "تل ابيب " تعلن بدء الانتاج في المنطقة المتنازع عليها ودخول شركة هاليبيرتون الاميركية على خط التعاقد مع شركة إنرجين اليونانية المطورة لحقلي كريش وتنين.

الخطوة الاسرائيلية اثارت هرجاً ومرجاً اعلامياً اما سياسياً فلم يدرج الملف على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء كما كان متوقعاً.

فما هو مسير الثروة الوطنية ووفق أي خطة تدار لبنانياً؟ هل هو تجاهل واستخفاف أوتكنيك و تخطيط، وهل هو مبني على قرار سيادي أم مازال ينتظر الضوء الأخضر الإميركي؟

آخر المستجات في ملف ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الاسرائيلي يناقشها برنامج استديو بيروت في هذه الحلقة مع ضيف البرنامج:

الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية والجيوسياسية الدكتورعلي حمية.