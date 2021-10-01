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شاهد بالفيديو.. قوات النظام البحريني تقمع تظاهرة منددة بالتطبيع

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قمعت قوات النظام البحريني تظاهرة منددة بالتطبيع حيث خرجت في منطقة سترة بمحافظة العاصمة المنامة.

العالم- البحرين

ورفع متظاهرون لافتات، تندد بالاحتلال، وترفض التطبيع، وحملوا أعلام فلسطين والبحرين، وصورا للقدس والأقصى.

ونددت المبادرة الوطنية البحرينية، لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، بزيارة الوزير الإسرائيلي، وقالت إن الاحتلال يمارس أبشع أنواع إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وتشريد أهلها وحياكة المؤامرات لتهويد مدن فلسطين وخصوصا القدس والأقصى.

وقالت في بيان: لا مرحبا بالمجرم المحتل، وإن تدنيس لابيد لأرض البحرين يأتي في ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية، لافتة إلى أن القضية الفلسطينية بوصلة الصراع وعنوانه في المنطقة، وأن الكيان الإسرائيلي زرعة شيطانية تم غرزها في خاصرة الوطن العربي لإبقائه في حالة استنزاف دائمة.

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