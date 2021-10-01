العراق.. مقتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك

العالم-العراق

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول تمكن القوات المسلّحة العراقية، اليوم الجمعة، بإسناد طيران الجيش العراقي من قتل 8 إرهابيين في مُحافظة كركوك.

وجاء ذلك، وفق رسول، بعد أن "تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سير هؤلاء الإرهابيين وجمع المعلومات الكافية عنهم، حيث تم التنسيق مع القوة الجوية العراقية والتي بدورها وجهت ضربة دقيقة داخل الوكر الذين يتواجدون فيه والتي أدت إلى قتلهم جميعاً".

وأكد استمرار جهاز مكافحة الإرهاب في مُلاحقة بقايا فلول عصابات داعـش في المُحافظات العراقية، مشيراً إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة للبلاد، وعملياتهم تشهد دوماً النجاح الحتمي نتيجة العمل الدقيق والتنسيق العالي مع باقي الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خليّة الإعلام الأمني في العراق، أنّ جهاز الأمن الوطني العراقي تمكّن من القبض على 25 عنصراً إرهابياً ينتمون لتنظيم "داعش" ضمن ما يُعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين، وذلك بعد عمليةٍ أمنية استمرت لأيّام عدّة.

وفي السياق نفسه، نفّذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي، والقوات الأمنية العراقية، عملية أمنية استباقية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في جزيرة صلاح الدين، حيث تمّ تدمير عدّة مضافاتٍ وأنفاق كان يستخدمُها عناصر التنظيم للاختفاء والتنقل في الجزيرة وشملت العملية تفتيش عدة مناطق واقعةٍ بين خط اللاين وصولاً إلى وادي الثرثار.