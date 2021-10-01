العامري: لن نتخلى عن كركوك والمرجعية رسمت خارطة واضحة للانتخابات

العالم-العراق

واكد الحاج هادي العامري خلال المؤتمر الذي عقد في كركوك على ان “المحافظة تستحق الأفضل وهي عبارة عن رمز تنوع العراق”.

وقال، اننا “نحث العراقيين جميعا على المشاركة الفاعلة والمسؤولة بالانتخابات، لافتا الى ان “المرجعية رسمت خارطة طريق واضحة للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق”.

وأضاف، “احث العراقيين جميعا على المشاركة الفاعلة والمسؤولة بالانتخابات”، موكدا على، “انتخبوا النزيه والكفوء على استقرار وازدهار وسيادة العراق”.

واشار الى انه ” يجب احترام ثوابت الشعب العراقي وعدم انتخاب الفاسدين”، مضيفا انه “يجب اختيار الانسان الصالح والنزيه وغير الفاسد امر مسؤول من الجميع”.

وتابع، اننا “ندعو المفوضية لإدارة الانتخابات بعيدا عن المال السياسي والسلاح”.

وقال خلال كلمته: “انني لا اجامل على حساب احد، ومرشحنا في كركوك ساهم ببسط الامن بالمحافظة بنجاح”.

لافتا الى انه “ليس من الانصاف انتخاب الذين لم يضحوا ولم يبذلوا الدماء لصالح كركوك “. كما “يجب تكريم المجاهدين الذين بذلوا الغالي والثمين من اجل وحدة كركوك وازدهارها”.

واضف اننا “نعاهد أهالي كركوك بعدم التردد والتراجع في سبيل تحقيق السيادة الوطنية”، كما ان تحالف الفتح لن يسمح بعودة الإرهاب والطائفية الى كركوك”.

واكد ان ” الحشد الشعبي ولد للبقاء والاستمرار ولن نقبل باي مشروع لحله أو دمجه”، مضيفاً الى اننا “سنقاتل في تحالف الفتح من اجل تسليح الجيش والمنظومة الأمنية”.

وختم كلمته، ان “تحالف الفتح سنعمل ليلا نهارا من اجل حث الناس على المشاركة بالانتخابات ونجاحها واحداث التغيير المطلوب في العراق وهذا يأتي من خلال ذهاب المواطنين الى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم”.