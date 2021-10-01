الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ابراهيم المدهون: الحشود التي خرجت اليوم تجسد إرادة الشعب البحريني الرافض لتواجد الاحتلال في بلاده

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-10-2021

مجلس الأمن يناقش طرد إثيوبيا موظفين أمميين

استمرار إغلاق مطار صنعاء.. الأدوية الموجودة بثلاجة المطار معرضة للتلف

تجمع العلماء: يطالب الحكومة اتخاذ قرارات سريعة لضمان حق لبنان بمياهه الإقليمية

أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في القارة الأوروبية

شاهد.. الشعب البحريني سيجهض كل مؤامرات النظام الخليفي مع الاحتلال