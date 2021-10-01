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الأمم المتحدة تحذر من الوضع الاقتصادي المنهار بمناطق تحت سيطرة هادي

الأمم المتحدة تحذر من الوضع الاقتصادي المنهار بمناطق تحت سيطرة هادي
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

حذرت الأمم المتحدة، من أن ملايين اليمنيين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الغداء جراء تدهور العملة المحلية.

العالم- اليمن

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن.

وقال المكتب "يؤدي تدهور قيمة العملة في الأجزاء الجنوبية من ‎اليمن إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، حيث أصبح ملايين الناس غير قادرين على تحمل تكاليف ‎الغذاء".

وتشهد المناطق المحتلة منذ أسابيع تدهورا اقتصاديا واحتجاجات شعبية غاضبة جراء الاوضاع المأساوية التي تعيشها من انفلات أمني وارتفاع للاسعار وانعدام للخدمات وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 1200 ريال وذلك جراء طباعة مزيدا من العملة الغير قانونية والمزيفة واغراق بها السوق مما ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي .

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