شاهد..الاحتلال يواصل قمع الفسطينيين أصحاب الدار

العالم - خاص بالعالم

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز من الطائرات المسيرة على المشاركين في المسيرة التي خرجت بعد صلاة الجمعة ما ادى الى اصابة العشرات منهم بحالات الاختناق بالاضافة الى اطلاق جيش الاحتلال للرصاص المطاطي والرصاص الحي على المتظاهرين.

وفي هذه الاثناء تمكن الفلسطينيون من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخصصة لالقاء الغاز المسيل للدموع على المدنيين وقاموا بتدميرها.

ويستخدم جيش الاحتلال طائرات مسيرة لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مناطق نقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة.



اما في مدينة الخليل فقد اندلعت مواجهات اخرى بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية ان المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

واضافت ان قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها.



من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 9 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم الطفل يبلغ من العمر 13عاما خلال توجهه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، ما أدى لإصابته.



وفي القدس أدى نحو 50 الف فلسطينين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من الوصول إليه، كما منعت دخول عدد كبير المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.