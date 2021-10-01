الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..الاحتلال يواصل قمع الفسطينيين أصحاب الدار

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

عشرات الاصابات بصفوف الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس، واندلعت المواجهات في منطقة جبل صبيح حيث يريد كيان الاحتلال انشاء بؤرة استيطانية عليه.

العالم - خاص بالعالم

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز من الطائرات المسيرة على المشاركين في المسيرة التي خرجت بعد صلاة الجمعة ما ادى الى اصابة العشرات منهم بحالات الاختناق بالاضافة الى اطلاق جيش الاحتلال للرصاص المطاطي والرصاص الحي على المتظاهرين.

وفي هذه الاثناء تمكن الفلسطينيون من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخصصة لالقاء الغاز المسيل للدموع على المدنيين وقاموا بتدميرها.

ويستخدم جيش الاحتلال طائرات مسيرة لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مناطق نقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة.

اما في مدينة الخليل فقد اندلعت مواجهات اخرى بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية ان المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

واضافت ان قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها.

من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 9 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم الطفل يبلغ من العمر 13عاما خلال توجهه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، ما أدى لإصابته.

وفي القدس أدى نحو 50 الف فلسطينين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من الوصول إليه، كما منعت دخول عدد كبير المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.

روابط ذات صلة

"جمعة الشهداء" رسالة قوية ضد جرائم الاحتلال

الجهاد: إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية في فلسطين والشتات بشكل متزامن

اطلاق حملة #جمعة_الشهداء وفاء لشهداء فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ترحيب شعبي بالجيش السوري بالمناطق المحررة في درعا

السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن

الفياض: المرجعية أعادت الرأي والقرار إلى الشعب من خلال الانتخابات المبكرة

ألمانيا تكشف تفاصيل التحقيق مع جاسوس تركي

الأمم المتحدة تبلغ إثيوبيا بأنها لا تقبل قرار طرد موظفيها

أميركا تهدد تركيا بـ'تبعات' في حال شرائها أسلحة جديدة من روسيا