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الفياض: المرجعية أعادت الرأي والقرار إلى الشعب من خلال الانتخابات المبكرة

الفياض: المرجعية أعادت الرأي والقرار إلى الشعب من خلال الانتخابات المبكرة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تحالف العقد الوطني العراقي، "فالح الفياض"، ان المرجعية الدينية العليا أعادت الرأي والقرار إلى الشعب من خلال الانتخابات المبكرة.

العالم-العراق

وقال الفياض في بيان:" ان المرجعية الدينية العليا في بيانها أكدت على الكفوء والنزيه الذي يحفظ لهذا البلد قيمه واعتباراته، مشيرا الى انها أعادت الرأي والقرار إلى الشعب من خلال الانتخابات المبكرة".

واضاف اذا قدمنا نفس مقدمات الانتخابات السابقة وعزوف الجماهير نصل إلى نفس النتائج.

وتابع نحن بحاجة إلى إعادة البنية الوطنية للعراق والتي تعرضت إلى تمزق بفعل الحرب الطائفية والفتنة الطائفية والتدخلات الخارجية.

وبين ان بعض الشخصيات المنحرفة طلعت علينا بفكرة التطبيع مع إسرائيل بحجة إيجاد الحلول لمشاكل العراق، متسائلا كيف(للمطبعين) يتصورون أن المنجي هو من اغتصب الأرض والعرض!.

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