ألمانيا تكشف تفاصيل التحقيق مع جاسوس تركي

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وقال الادعاء اليوم الجمعة إن هناك "أدلة فعلية كافية" على أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما، مارس أنشطة استخباراتية وجمع معلومات لصالح الاستخبارات التركية عن أنصار "حركة غولن" في مدينة كولونيا والمنطقة المحيطة بها، وفقا لموقع "دويتش فيله".

وألقيَ القبض على المتهم في 17 سبتمبر/أيلول خلال عملية أمنية واسعة النطاق، واكتشفت قوات الأمن وثائق من شأنها أن تشير إلى وجود خطر على بعض الأشخاص.

وتم الاتصال بالمهددين بالمخاطر وتحذيرهم من قبل الشرطة.

وأعلن مكتب النيابة العامة الفدرالية الألمانية في وقت سابق من اليوم، توقيف مواطن تركي في فندق بمدينة دوسلدورف بألمانيا للاشتباه في قيامه بالتجسس على حركة غولن لصالح تركيا.