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مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع التركي والأمريكي حول التعاون الأمني والدفاعي

مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع التركي والأمريكي حول التعاون الأمني والدفاعي
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، قضايا التعاون الأمني والدفاعي على المستويين الثنائي والإقليمي.

العالم-الامريكيتان

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن أكار وأوستن أجريا اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا "حيث بحثا التعاون في إطار القضايا الدفاعية والأمنية ثنائيا وإقليميا".

وأضافت الوزارة أن أكار وأوستن "شددا على أهمية التعاون الثنائي الأوثق تزامنا مع تعزيز العلاقات العسكرية".

وتركيا والولايات المتحدة حليفان في إطار الناتو إلا أن العلاقات بينهما تشهد في السنوات الأخيرة توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة على رأسها الدعم الأمريكي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية الناشطة في سوريا والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، وشراء أنقرة منظومات صواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400" من روسيا.

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مباحثات هاتفية بين وزيري الدفاع التركي والأمريكي حول التعاون الأمني والدفاعي

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