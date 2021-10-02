خداع وكذب امريكا

امريكا التي امتازت بالخداع وبالكذب على كل المستويات وفي كل المراحل، ومنذ ان تسيدت هذا العالم وهي تمارس الكذب والخداع والارهاب والنفاق.

وكلما جاء شهر ايلول تتساقط الاوراق الصفراء اكثر فاكثر، يستذكر الامريكيون ما الذي فعلوه وما فعله بوش الابن عندما هاجم افغانستان تحت ذريعة القضاء على الارهاب، وعندما ايضاً اقتحم العراق واحتله العراق وقتل العراقيين تحت عنوان نزاع اسلحة الدمار الشامل.

اليوم ونحن نستذكر 11 ايلول 2001، ونستذكر نيسان 2003 الاحتلال الامريكي للعراق، فالامريكيون يستذكرون هذه المحطات بطريقة اخرى.

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