السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان" تهاجم مخبأ لداعش شمال كابل

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان" أنها دهمت الجمعة مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي وقتلت واعتقلت عددا من عناصره عقب تفجير استهدف سيارة لقوات الحكومة شمال كابل العاصمة الأفغانية.

العالم- أفغانستان

ونقلت مصادر محلية في أفغانستان أن تفجيرا استهدف سيارة تابعة لقوات الحكومة في منطقة شاريكار، مركز ولاية بروان شمال كابل.

وقالت مصادر في طالبان إن قوات الحكومة اشتبكت بعد وصولها إلى موقع التفجير مع مسلحين في المنطقة. كما ذكر شهود عيان أن القوات الحكومية تمكنت من الكشف عن مخبأ يؤوي عناصر من تنظيم داعش، وألقت القبض على شخصين من التنظيم الذي تعتبره طالبان عدوا لها.

وأكد بلال كريمي مساعد وكيل وزارة الإعلام الأفغانية وقوع التفجير، وقال إن قوات خاصة تمكنت من القبض على شخصين على خلفية الهجوم، في حين أصيب بعض عناصر حركة طالبان خلال التفجير نفسه.

وكان تنظيم داعش الإرهابي استهدف قوات الحكومة الأفغانية -التي شكلتها حركة طالبان قبل نحو شهر- في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار (شرق)، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الأمنيين والمدنيين.

على الصعيد الأمني أيضا، أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع حادثة إطلاق نار الجمعة قرب مقر السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أنه كان يهدف -على الأرجح- لإبعاد أحد ما عن السفارة.

روابط ذات صلة

حكومة "طالبان" تستضيف سفراء ودبلوماسيين أجانب بكابول

وسائل إعلام: أكثر من 5 ملايين نازح داخل أفغانستان

طالبان توعد بإطلاق مشاريع على مستوى المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول يمني يتفقد الوضع الإقتصادي بمديريات شبوة ومأرب المحررة

دراسة: هل یمکن تلقي لقاح كورونا بالتزامن مع لقاح الإنفلونزا؟

شعبية بايدن في أدنى مستوياتها.. 49% يعارضون أداءه

في ذكرى احتجاجات تشرين.. الكاظمي يغرد بشأن الانتخابات

إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

السيد الحائري يحرّم انتخاب من يدعو لبقاء الاحتلال في العراق