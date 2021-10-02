"طالبان" تهاجم مخبأ لداعش شمال كابل

العالم- أفغانستان

ونقلت مصادر محلية في أفغانستان أن تفجيرا استهدف سيارة تابعة لقوات الحكومة في منطقة شاريكار، مركز ولاية بروان شمال كابل.

وقالت مصادر في طالبان إن قوات الحكومة اشتبكت بعد وصولها إلى موقع التفجير مع مسلحين في المنطقة. كما ذكر شهود عيان أن القوات الحكومية تمكنت من الكشف عن مخبأ يؤوي عناصر من تنظيم داعش، وألقت القبض على شخصين من التنظيم الذي تعتبره طالبان عدوا لها.

وأكد بلال كريمي مساعد وكيل وزارة الإعلام الأفغانية وقوع التفجير، وقال إن قوات خاصة تمكنت من القبض على شخصين على خلفية الهجوم، في حين أصيب بعض عناصر حركة طالبان خلال التفجير نفسه.

وكان تنظيم داعش الإرهابي استهدف قوات الحكومة الأفغانية -التي شكلتها حركة طالبان قبل نحو شهر- في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار (شرق)، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الأمنيين والمدنيين.

على الصعيد الأمني أيضا، أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع حادثة إطلاق نار الجمعة قرب مقر السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أنه كان يهدف -على الأرجح- لإبعاد أحد ما عن السفارة.