السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا في مأزق حقيقي

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا في مأزق حقيقي
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن تل أبيب تجري اتصالات رفيعة المستوى مع دول عربية وإسلامية لضمّها إلى قائمة الدول المطبّعة، بحسب ما نقل عنها موقع "المونيتور" الأميركي، مساء الجمعة.

العالم-الاحتلال

وتابعت المصادر أنّ هذه الدول "في مأزق حقيقي"، مقرّة بوجود رفض شعبي واسع للتطبيع مع" إسرائيل"، مقابل ما يمكن الاستفادة منه من التطبيع.

وذكر محلّل الشؤون الإسرائيلية في الموقع ومعدّ التقرير، بن كسبيت، فإنّ هناك دولا مترّددة حيال التطبيع مع "إسرائيل"، مع صعوبة الحسم في الاتجاه الذي ستحمسه في هذه الفترة الزمنية.

ومساء الإثنين الماضي، ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن اتفاقيات التطبيع، أن "المزيد قادم"، وهو الأمر ذاته الذي تحدّث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في إحاطة للصحافيين الأجانب، في آب/أغسطس الماضي.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون طرح أسماء الدول المحتملة.

وتدفع الولايات المتحدة دول المنطقة بتوقيع اتفاقيات مع "إسرائيل"، وفق كسبيت، الذي أضاف أن "انضمام دولة أو دولتين، مثل السعودية أو الكويت أو تونس إلى دائرة السلام، سيعزّز بشكل كبير مكانة بينيت الداخلية المهترئة، ويمنح لبيد ائتمانا كبيرًا"حسب قوله.

والخميس، أجرى لبيد جولة في البحرين التقى خلالها الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومسؤولين آخرين.

روابط ذات صلة

كبار علماء البحرين: نرفض بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب

کیان الاحتلال والبحرين يبحثان توقيع 'اتفاقية عسكرية'

"لابيد" في المنامة بعد التطبيع والانتخابات العراقية وزخم المرجعية الدينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمليات بغداد تكشف عن خطة تأمين المراكز الانتخابية

«قسد» تقرع باب دمشق: التخلّي الأميركي يسرّع التسوية

حان الوقت لبن سلمان تجرّع الكأس المرّ قبل وقوع هذا الامر!

في الذكرى الثالثة من اغتيال خاشقجي: أين الجثة؟

الاحتلال يرسل أسرى "نفق الحرية" من جلبوع إلى 5 سجون مختلفة

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا في مأزق حقيقي