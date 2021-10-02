محادثات ايرانية اممية حول حاجات المصابين بالامراض النادرة

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء الذي جرى في المكتب المركزي لمنظمة اليونيسيف في نيويورك، سلم نجف زادة رسالة رئيس هيئة الادارة في مؤسسة الامراض النادرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ياسر داوديان وقدم شرحا عن اجراءات المؤسسة وحاجاتها الدوائية والطبية.

كما دعا نجف زادة للتنسيق والمتابعة السريعة من قبل المدير العام لبرامج الصحة في اليونيسيف للقضايا المطروحة في الاجتماع مع مكتب المنظمة في طهران.

وفي اللقاء اتصل كامبو هاتفيا مع مندوب ورئيس مكتب اليونيسيف في طهران رابين ناندي، واكد على الدعم وعقد اجتماع مشترك عاجل مع مسؤولي مؤسسة الامراض النادرة في طهران قريبا.

وصرح بانه سيطلع مكتب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة بنتيجة المتابعات في هذا المجال وقال: سيتم قريبا عقد اجتماع لحل بعض قضايا المصابين بالامراض النادرة في ايران مع منظمة الصحة العالمية لدراسة سبل الخروج من الظروف الراهنة.