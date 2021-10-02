مسلحون يختطفون مدنياً سورياً في ريف الحسكة 

العالم-سوريا

مصادر محلية قالت لـ "سانا" إن "مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “صقور السنة” أقدموا على مداهمة أحد المنازل في قرية العدوانية بناحية رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي واختطفوا مدنياً واعتدوا بالضرب والشتم على زوجته أثناء محاولتها منعهم من اختطافه".

ولفتت المصادر إلى أن "مجموعات إرهابية مما يسمى “صقور الشمال” اعتدت بالضرب على أحد وجهاء العشائر في قرية البديع بمنطقة رأس العين خلال محاولته منعها من دخول القرية لفرض اتاوات ومبالغ مالية والاستيلاء على ممتلكات الأهالي".

يشار إلى أن التنظميات المسلحة الموالية لتركيا تنتهج سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لتهجيرهم من خلال عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وممارسة الإرهاب بحقهم لإجبارهم على ترك منازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.