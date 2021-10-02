السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسلحون يختطفون مدنياً سورياً في ريف الحسكة 

مسلحون يختطفون مدنياً سورياً في ريف الحسكة 
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أقدمت تنظيمات مسلحة موالية لتركيا على اختطاف مدني سوري والاعتداء على أحد وجهاء العشائر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

مصادر محلية قالت لـ "سانا" إن "مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “صقور السنة” أقدموا على مداهمة أحد المنازل في قرية العدوانية بناحية رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي واختطفوا مدنياً واعتدوا بالضرب والشتم على زوجته أثناء محاولتها منعهم من اختطافه".

ولفتت المصادر إلى أن "مجموعات إرهابية مما يسمى “صقور الشمال” اعتدت بالضرب على أحد وجهاء العشائر في قرية البديع بمنطقة رأس العين خلال محاولته منعها من دخول القرية لفرض اتاوات ومبالغ مالية والاستيلاء على ممتلكات الأهالي".

يشار إلى أن التنظميات المسلحة الموالية لتركيا تنتهج سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لتهجيرهم من خلال عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وممارسة الإرهاب بحقهم لإجبارهم على ترك منازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

هجوم بالقذائف على قرية بريف الحسكة

سوريا.. قوات الاحتلال الأمريكي تخطف شخصاً بإنزال جوي جنوب الحسكة

مقتل 6 مسلحين موالين لتركيا جراء الاقتتال بريف الحسكة

رصد تحركات عسكرية نشطة للاحتلال الامريكي بريف الحسكة + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استمرار تسوية أوضاع المسلحين في مدينة نوى بريف درعا

ساعة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية!

دراسة: استخدام فيتامين (أ) لعلاج فقدان حاسة الشم المرتبط بكورونا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

اطلاق سراح الراعي اللبناني المخطوف

شاهد بالفيديو.. الغنوشي: كل قرارات الرئيس التونسي المتعلقة بهياكل المجلس باطلة