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مراسل العالم: قتلى وجرحى باشتباكات بين ميلشيات الحزام الأمني التابع للانتقالي ومسلحين بعدن استخدم فيها السلاح المتوسط و الصواريخ الحرارية

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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