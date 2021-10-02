ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في محافظة کرمان

العالم - ايران

وقال العميد عبد الرضا ناظري في تصريح صحفي اليوم السبت: ان شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت تحركات اعضاء عصابة لتهريب المخدرات تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من الحدود الشرقية البلاد الى المناطق الوسطى والغربية والأجنبية وذلك بدعم استخباراتي من قوى الامن الداخلي.

وأوضح العميد ناظري ان قوى الامن الداخلي ضبطت خلال هذه العمليات طن و860 كيلو غراما من مختلف انواع المخدرات وكميات من الاسلحة والذخيرة.

وأكد ان القوات المنتسبة الى الشرطة تقف على اهبة الاستعداد وبكامل الوعي في منافذ وممرات تهريب المخدرات، ولن تدخر جهدا في التصدي لعمليات الاتجار بهذه المواد المدمرة للمجتمعات.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع محافظة كرمان في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.