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غزة.. 6 وفيات و552 إصابة جديدة بكورونا

غزة.. 6 وفيات و552 إصابة جديدة بكورونا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3592 فحصا مخبريا خلال إلى 24 ساعة الماضية.

العالم-فلسطين

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الى 1398 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 1105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 151347 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 170745 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 18000 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 353، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 432999 شخصا.

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