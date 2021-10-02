الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار عن رادار جديد ومنظومة استراتيجية

العالم - ايران

وتمت مراسم ازاحة الستار عن الرادار التكتيكي متوسط المدى "هرمز" وجهاز المحاكاة "شمس" الذي يعد من المنظومات الاستراتيجية بعيدة المدى، اليوم السبت، برعاية قائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد وعدد من مساعديه وذلك في منظمة الاكتفاء الذاتي التابعة لهذه القوة.

والهدف من تنفيذ مشروع "هرمز" هو تصميم وتصنيع رادار متوسط المدى قادر على استخراج معلومات سرعة الهدف ومسافته بدقة عالية وارسال المعلومات بجودة ممتازة الى مركز السيطرة على نيران صواريخ الدفاع الجوي.

والرادار "هرمز" من شانه تعزيز القدرات القتالية ويتميز بالديمومة العملانية العالية والفترة الزمنية الاقل اللازمة للاصلاح والصيانة والدقة العالية في قياس جهة وارتفاع الهدف والارتقاء بقدرة تمييز الاهداف وتحسين زواية التغطية للهوائي والسرعة في الكشف عن الاهداف.