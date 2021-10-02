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توقيف عصابة تهريب اشخاص أثناء قيامهم بتهريب 14 سوريا إلى لبنان في عكار

توقيف عصابة تهريب اشخاص أثناء قيامهم بتهريب 14 سوريا إلى لبنان في عكار
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية توقيف عصابة تهريب اشخاص أثناء قيامهم بتهريب 14 سوريا إلى لبنان في عكار.

العالم _لبنان_امن الدولة-

واعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، بانه "بعد توافر معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيراً على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة. ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دورياتنا من توقيف فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخله السائق اللبناني (أ. م) وثمانية رجال وامرأتان وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية، وتمكنت أيضاً من توقيف اللبناني (ح. ف) الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيراً على الأقدام، فيما تمكن فان آخر نوع هيونداي من الفرار، ثم تمّ العثور عليه مع سيارة أخرى رباعية الدفع من دون وجود أحد بداخلها، وذلك بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البريّ الأول. تمّ إجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء".

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توقيف عصابة تهريب اشخاص أثناء قيامهم بتهريب 14 سوريا إلى لبنان في عكار

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