أول انتخابات تشريعية في قطر، وجدل داخلي بعد حرمان هؤلاء!

العالم- خاص بالعالم

مئتان واربعةٌ وثمانون شخصاً موزعين على ثلاثين دائرةً انتخابية، بينَهم ثمانٍ وعشرون امرأة هو عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى لاختيار ثلاثين منهم من اصل خمسة واربعين على ان يعين أميرُ البلاد الأعضاء الـخمسةَ عشَر الباقين.

المجلس المنتخب ستكون له سلطة تشريعية ومن اختصاصاتهِ اقتراحُ القوانين، وإقرارُ الموازنة، وسحبُ الثقة من الوزراء، لكنّ قراراتهِ يمكنُ نقضُها بمرسومٍ أميري. لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية للبلاد.

وأثار هذا الاستحقاق جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة، اذ ان عدد من يحق لهم التصويت محدود جدا كون المواطنين لا يشكلون سوى عشرة في المئة من السكان البالغ عددهم مليونين وثمانمئة الف نسمة.

كما اثارت هذه الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن جرى استبعاد بعض أفراد قبيلة آل مرة وهي قبيلة رئيسية في قطر، من العملية الانتخابية بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.

وبحسب محللين فإن هذه الانتخابات ستفتح صفحة جديدة في تاريخ قطر رغم انها لن تغير الحكومة في ظل عدم وجود احزاب سياسية. اذ قد تفتح الباب أمام وصول شخصيات إلى مجلس الشورى، قد تسبب مشاكل للقيادة السياسية، فضلاً عن أن تأثيرات هذا الحدث ستمتدّ إلى السعودية والإمارات اللتين ستكونان مُحرجتَين أمام شعبَيهما لاتّخاذ خطوة مماثلة.