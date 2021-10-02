جميل السيد: سلامة صادر أموال المواطنين وبتواطؤ مع كبار الدولة

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وأوضح ​جميل السيد​، متوجهًا إلى المواطنين، أن "بالدستور، عقاراتك وأموالك مقدّسَة، وبقانون النقد، على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ حماية قيمة الليرة، من خلال بيع وشراء عملات أجنبية بالسوق، هو قام بالعكس، حجَز دولارك بالبنك، وفرَض عليك سعر 3900 ، وترك السوق فلتان".

ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "عمليّاً صادر أموالك، بتواطؤ مع كبار الدولة، بأيّ بلد بالعالم كان بيتختخ بالحبس".

ورأى السيد، أنه إذا كنتم تريدون ان تتعرفوا على شركائه، "راقبوا وسائل الإعلام التي تسكت أو تدافع عنه، وخاصة التلفزيونات والإعلاميين المُدّعين محاربة الفساد، من 8 و14 آذار، ثمّ تابعوا مواقف أهل ال​سياسة​ عنه، وعن مصرف لبنان، وخاصة كبارهم ووزرائهم ونوابهم وقضاتهم وضباطهم، وعندها، تتعرّفون على كل شبكة الفساد".