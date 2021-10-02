5 أشياء يجب عليك تعليمها لطفلك لحمايته من الاختطاف .."كسر الأشياء قد يفيد"

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1. من يمكن اعتباره بالغًا "آمنًا"

ضعى قائمة بالأشخاص الذين يمكن أن يثق بهم طفلك، الأشخاص الذين يمكنهم اصطحابهم من المدرسة أو الذهاب إلى منزلك حتى لو كان طفلك في المنزل بمفرده، قد يكون قريبًا أو جارًا تعرفيه جيدًا أو جليسة أطفال.

أخبرى طفلك عنهم، وقولى إنه إذا جاء أي شخص آخرأ واقترب منهم في الخارج، فليس من الآمن التحدث معهم، ويمكنك حتى اختياركلمة رمزية تعرفيها أنت وطفلك والأشخاص " الآمنون " فقط، وبهذه الطريقة قد يكون من الأسهل لطفلك أن يفهم بمن تثق به.

2. السير فى الاتجاه المعاكس للسيارة

علمى ابنك أنه إذا تبعه شخص يقود سيارة، فيجب عليه الركض في الاتجاه المعاكس، بهذه الطريقة، سيتعين على السيارة أن تستدير، وسيكون لطفلك المزيد من الوقت للهرب.

3. دع الآخرين يعرفون أنك في خطر

غالبًا ما يصاب الأطفال بنوبات غضب، لذلك قد لا يجذب صراخ الطفل الانتباه، حتى لو كان في خطر، لهذا السبب قد يكون من المفيد أن تطلبى من أطفالك أن يصرخوا بشيء من شأنه إثارة قلق الآخرين، مثل "دعني وشأني! أنا لا أعرفك! " أو "أين أمي وأبي؟.

4. لا بأس في كسر الأشياء

إذا لم يكن الصراخ كافيًا وكانوا بحاجة إلى جذب المزيد من الاهتمام، فيمكن للطفل أن يحاول أن يكون مدمرًا، على سبيل المثال، يمكنهم إخراج الأشياء من الرف إذا كانوا في متجر، أو كسر نافذة السيارة بحجر.

5. كيف تقول "لا"

يجب أن يعلم طفلك أنه لا بأس من قول "لا" لشخص بالغ إذا لم يكن والدهما أو شخصًا "آمنًا"، وقد يكون من الصعب على الطفل أن يكون حازمًا ويعارض شخصًا بالغًا، ولكن يجب أن تعلميه كيفية القيام بذلك، ويمكنك حتى لعب سيناريوهات مختلفة مع طفلك، على سبيل المثال، كيف سيستجيبون إذا اقترب منهم شخص ما وقدم الحلوى أو طلب المساعدة.