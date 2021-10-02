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شرطة بنما تعتذر عن الإساءة للعرب بعد المشاركة في تدريبات "إسرائيلية"

شرطة بنما تعتذر عن الإساءة للعرب بعد المشاركة في تدريبات
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتذرت شرطة بنما، عن الإساءة للعرب بعد مشاركتها في تدريبات أقامتها "إسرائيل" وظهر خلالها ضباط يطلقون النار على أهداف يبدو أنها تصور أشخاصا يرتدون ملابس عربية تقليدية.

العالم-الاحتلال

وقالت وكالة "فرانس برس" إن إحدى الصور الملتقطة خلال التدريبات أظهرت رجلا يصوب مسدسه على صورة مسلح يرتدي ما يبدو أنه غطاء رأس عربي.

وتداول مستخدمو تويتر الصور بعد أن نشرتها الشرطة، لكن قبل أن يتم حذفها لاحقًا.

وقالت شرطة بنما في بيان لها: "نحترم الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية، ونعتذر لوقوع هذا الموقف المخالف لطبيعة مهمتنا وواجبنا".

وكانت التغريدات المحذوفة على تويتر قد أفادت بأن التدريبات نظمتها سفارة كيان الاحتلال في بنما، وأثارت الواقعة استياء لجنة التضامن البنمية مع فلسطين التي قالت إن هذه التدريبات "روجت للعنف والعنصرية حيث صنفت كل من يرتدي الحجاب أو ما شابه على أنه إرهابي".

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