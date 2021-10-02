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وزير الصناعة : توسيع العلاقات التجارية مع الجيران على سلم الاولويات

وزير الصناعة : توسيع العلاقات التجارية مع الجيران على سلم الاولويات
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

 قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة "رضا فاطمي امين" : ان الحكومة الجديدة في ايران وضعت على سلم اولويات التجارية توسيع العلاقات مع دول الجوار.

العالم - ايران

وفي تصريحه اليوم السبت، خلال حفل الافتتاح الافتراضي للجناح الايراني بمعرض اكسبو دبي 2020، نوه "فاطمي امين" بفرص التعاون المتاحة عبر هذا الحدث التجاري الدولي من اجل تطوير العلاقات وتوثيق الاواصر مع شعوب العالم.

واضاف : ان الصادرات غير النفطية للبلاد، ازدادت اهمية كثيرة في ضوء تراجع حجم صادرات الخام خلال الفترة الاخيرة.

واكد، ان المشاركة في معرض اكسبو 2020 تتيح فرصا مواتية من اجل تعزيز الحركة الاقتصادية، وترسيخ الميزان التجاري على اساس القطاع الخاص بدل النفط.

ونوه وزير الصناعة بدور المنتجين واصحاب الصادرات في تعديل الميزان التجاري؛ مبينا ان دور الحكومة في هذا السياق يقتصر على الرقابة وتحديد الاولويات وتسهيل الاجراءات فقط.

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