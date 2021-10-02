ناشطة يمنية تنتقد الرئيس سعّيد وتونسيون يردون عليها

العالم - تونس

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت توكل كرمان: "حبايبي التونسيين جمعتكم مباركة..أثق أنكم تدركون أن تونس ليست بخير مع وجود الروبوت التالف في قصر قرطاج، وأنكم ستقذفون به بعيدا خارج القصر، وتستأنفون مسيرتكم الديمقراطية التي انتزعت إعجاب العالم".

وعلق أحد الحسابات على كلام اليمنية توكل هذا قائلا: "تونس ليست بخير لأن اصدقائك حول تونس لضعيه يتقاسمونها مع يتعامل معهم..يفكرون كجماعه لا كحزب سياسي..ولائهم للجماعة على للدولة ولا للديمقراطية..الأحسن لك التركيز على مشاكل اليمن".

فيما قال حساب آخر: "هناك شيء فقط تالف .. عقلك وأخلاقك أيضا".

بالإضافة إلى العديد من التعليقات اللاذعة ضد توكل من قبل يمنيين ورواد عرب.