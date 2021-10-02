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المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: مغامرات الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية لن تجلب لهم سوى الدمار والهلاك

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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