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مراسل العالم:استمرار التوتر بين الفصائل الموالية للعدوان في مدينة كريتر بعدن جنوبي اليمن واللجنة الأمنية للإنتقالي تدعو المواطنين للبقاء بمنازلهم

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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