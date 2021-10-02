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زيارة يائير لبيد الى المنامة ضد ارادة الشعب البحريني

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

حلقة من التفاعل والتواصل في برنامج "نقطة تواصل" على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام – فيسبوك – تويتر – تلغرام – واتساب).

ويتناول البرنامج وصول وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد الى العاصمة البحرينية المنامة يوم الخميس 30 سبتمبر/ ايلول 2021 لافتتاح السفارة الصهيونية الذي اشعل غضب الشعب البحريني.

وعلق النشطاء البحارنة على قرار النظام البحريني برفع القيمة المضافة عشرة بالمئة على المواطنين لتعزيز الاستقرار المالي.

وسلط الضوء على تعليقات ملك البحرين باهمية النمو الاقتصادي وذلك عن طريق توقيعه مذكرات تعاون مع الكيان الاسرائيلي في المياه وحماية والخدمات الطبية.

وتداول النشطاء سفر ناصر بن حمد آل خليفة برفقه نجليه الى ابو ظبي للمشاركة في معرض الصيد والفروسية تزامنا مع رفع قيمة الضريبة.

واخيرا تواصل التضامن الشعبي الدائم مع الشيخ عيسى احمد قاسم نظرا للبيانات والتصريحات المتتالية التي اصدرها ورفضه للقرارات المجحفة خاصة لقرار العقوبات البديلة.

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