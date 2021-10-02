محافظ كربلاء يثمن جهود بلدية طهران خلال مراسم الاربعين

العالم - ايران

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها محافظ كربلاء، اليوم السبت، لمركز استقبال الزوار التابع لبلدية طهران في كربلاء؛ يرافقه رئيس بلدية النجف الاشرف.

ومنح محافظ كربلاء المقدسة درع تقدير، "تكريما للجهود والخدمات القيمة التي قدمتها بلدية طهران الى زوار العتبات المقدسة خلال زيارة الاربعين".

يذكر ان 300 شخصا من المنتسبين الى بلدية طهران، شاركوا في مراسم احياء ذكرى الاربعين داخل كربلاء المقدسة والنجف الاشرف لهذا العام؛ بما يشمل 250 منظف شوارع وفريقين طبيين وفريقي اطفاء الحريق، لتقديم الخدمات الى الزوار.