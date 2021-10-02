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العامري: المرجعية وضعت النقاط على الحروف ولا خيار لنا إلا بحماية وحفظ الحشد الشعبي

العامري: المرجعية وضعت النقاط على الحروف ولا خيار لنا إلا بحماية وحفظ الحشد الشعبي
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، أن المرجعية الدينية، وضعت النقاط على الحروف من خلال بيانها الأخير، ولا خيار إلا بحماية وحفظ الحشد الشعبي.

العالم - العراق

وقال العامري بكلمته أمام الجماهير في محافظة واسط، إن "المرجعية حذرت بشكل واضح من إعادة العناصر الفاسدة التي لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي، ووضعت النقاط على الحروف ورسمت خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة".

واضاف: "سنمضي في تحقيق الأهداف التي ركزت عليها المرجعية الدينية في بيانها الأخير، وسنمضي في عمليات اجتثاث الإرهاب حتى القضاء على كل الخلايا في العراق".

وأكد العامري قائلاً: "دون إعادة هيبة الدولة لا يمكن بناء دولة أو تقديم الخدمات للمواطنين، ولا خيار لنا إلا بحماية وحفظ الحشد الشعبي، وبقدر إيماننا بالحشد الشعبي نؤمن بالجيش".

واشار إلى أن "الأمريكان لا يريدون للعراق جيشا قويا، وسبب أزمة الكهرباء في العراق هي أمريكا"، مضيفاً: "لن نسمح بعودة الطائفية مرة أخرى، وسنتبع طريقة عملية لمحاربة الفساد والقضاء عليه".

وأكمل: "نسعى في المرحلة المقبلة إلى التركيز على الأمور المهمة وأولها البنى التحتية"، مشيراً إلى أن "التركيز على البنى التحتية سيسهم في توفير آلاف الفرص للعاطلين عن العمل".

ولفت إلى أن "أمريكا منعت العراق من التوجه إلى المانيا لحل أزمة الكهرباء"، موضحاً أن "النصر على داعش الإرهابية تحقق بفضل الفتوى المباركة للمرجعية الدينية واستجابة الشعب".

وقال العامري إن "انتخاب المرشح يجب ان يكون على قدر المسؤولية من قبل الناخب، ويجب الاستفادة من التجارب الماضية لإجراء التغيير اللازم وإبعاد الفاسدين عن مقاليد السلطة".

وأضاف: "مسؤوليتنا الانتخاب الواعي وما أكدته المرجعية الدينية، ونحن في تحالف الفتح نفتخر بدفاعنا عن امن وسيادة العراق".

وصرح إنه "احتراما للأشهر الحرم ارتأينا عدم إقامة المهرجانات الخاصة بالدعاية الانتخابية

وأضاف، أن "ما عجز عنه الأعداء في ساحات الوغى يريد أن يحققه في هذه الانتخابات"، مشيراً إلى أن "هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية".

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