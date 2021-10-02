الإعصار شاهين يصل إيران و عُمان.. وهذا تأثيره على الإمارات والسعودية

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ووصل "شاهين" عصر اليوم سرعته 130 كيلو مترا مربعا مدينة تشابهار.

هذا وأعلنت سلطنة عُمان، السبت، إجازة للموظفين يومي الأحد والاثنين القادمين، وذلك نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالإعصار المداري "شاهين".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه "نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص، فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والاثنين بتاريخ 3 و4 أكتوبر 2021 إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى".

وأضافت: "يجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة".

وفي الإمارات أكد المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة المدارية "شاهين" تعمقت صباح اليوم، وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، في منطقة شمال بحر العرب، حيث تراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومتر في الساعة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في منشور على "تويتر"، أن موقع مركز "شاهين" يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

وبالنسبة للتأثير على الإمارات، كان المركز قد توقع الجمعة أن يتأثر الساحل الشرقي من ليل السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة ومن بعد ظهر ومساء الأحد تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية والجنوبية حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية.

أما حالة البحر في بحر عُمان فيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي في المناطق المنخفضة كما يضطرب الخليج الفارسي أحيانا شمالاً

ومن جانبه ذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بتغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا تأثير مباشر لشاهين على المملكة والمتوقع تكّون منخفض جوي الاثنين المقبل يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، وتمتد الى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة".