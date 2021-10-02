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مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين: ملف التبادل مفتوح لمن يستطيع تحقيق كل شروط المـقـاومـة وجاهزون لعقد صفقة منذ الغد لكن بشروطنا

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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