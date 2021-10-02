توسع الاشتباكات في عدن وسقوط 19 قتيلا وجريحا

العالم- اليمن

وقالت مصادر اعلامية بحسب موقع " 26 سبتمبر نت" ان قوة عسكرية قدمت من طريق ساحل ابين وهاجمت نقطة عسكرية وحدثت اشتباكات عنيفة تمكنت بعدها من السيطرة على النقطة.

وبحسب مصادر طبية فان حصيلة المواجهات في كريتر ارتفعت إلى 6 قتلى، و 13جريح في حين افادت المصادر ان من بين القتلى طفل وجد مقتولا في قارعة الطريق نتيجة الاشتباكات التي لا تزال مستمرة منذ اكثر من 15 ساعة والتي اثارت الرعب بين الأهالي خصوصا مع إعلان مايسمى المجلس الإنتقالي المدينة منطقة حرب.

وكانت الإشتباكات قد اندلعت بين مايسمى الإنتقالي وآخرين بقيادة المدعو إمام النوبي الذي أعلن تشكيل مجلس جديد يدعى " المقاومة الشعبية " ما اعتبره المجلس الانتقالي إنقلاب عليه.