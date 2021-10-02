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أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني: اي تغلغل للأجانب (في المنطقة) سوف لن تكون نتيجته الا الاذى والفرقة

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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