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حملة اعتقالات أمريكية ضد القبائل العربية في الرقة شرقي سوريا

حملة اعتقالات أمريكية ضد القبائل العربية في الرقة شرقي سوريا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر محلية بريف الرقة في سوريا بارتفاع وتيرة عمليات المداهمات والاقتحامات التي ينفذه الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له شرق سوريا بشكل كبير، مستهدفة اعتقال واختطاف عدد كبير من أبناء القبائل العربية.

العالم - سوريا

وقالت المصادر لوكالة سبوتنيك للانباء إن قوة عسكرية من الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" نفذوا عملية إنزال جوي في قرية (شنينة) بريف الرقة، فجر اليوم السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول، وقاموا باختطاف عائلة بأكملها من أبناء القبائل العربية.

وتابعت المصادر أن العملية استهدفت منزلاً لعائلة عربية نازحة من ريف ديرالزور، حيث تم تدمير المنزل بغارة جوية.

وأوضحت المصادر بأنه، وبالتزامن مع اقتحام قرية (شنينة)، نفذت قوة عسكرية أخرى من الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالي له، مدعومة بطائرات "التحالف الدولي" المزعوم، حملة مداهمات في منطقة (مزرعة تشرين) شمالي محافظة الرقة.

وأشارت المصادر إلى سماع أصوات اشتباكات وانفجارات قوية في محيط المنطقة، مؤكدة أنه تعرف بعد نتائج العملية العسكرية في (مزرعة تشرين) حتى الساعة.

وكان "التحالف الأمريكي" مدعوماً بقوات عسكرية كبيرة من تنظيم "قسد" نفذوا حملات مداهمات واقتحامات مكثفة خلال الفترة الماضية في مناطق ومدن الشرق السوري، نتج عنها اعتقال واختطاف العشرات من أبناء القبائل العربية.

وتأتي هذه الحملات العسكرية مع ارتفاع حدة الرفض الشعبي وتوسع المقاومة الشعبية والعشائرية ضد ممارسات الجيش الأمريكي وحلفائه في تنظيم "قسد".

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