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رئيس طاجيكستان يدعو أهالي المنطقة الحدودية مع أفغانستان الى اليقظة

رئيس طاجيكستان يدعو أهالي المنطقة الحدودية مع أفغانستان الى اليقظة
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، اليوم السبت، أهالي منطقة فرخار الحدودية مع أفغانستان إلى توخي اليقظة والتعاون مع العسكريين حراس الحدود الطاجيكستانية.

العالم- اسیا والباسفیك

وقال رحمان مخاطبا سكان المنطقة أثناء زيارة عمل يقوم بها إلى ولاية خاتلون الجنوبية على حدود أفغانستان: "جميعكم تعلمون ما يحدث في أفغانستان المجاورة، وتدل التحاليل والتنبؤات أن الوضع في هذا البلد سيزداد توترا".

وأشار رئيس الدولة إلى أن الحكومة تتخذ كل التدابير اللازمة لحراسة حدود طاجيكستان الدولية، مضيفا" "على كل مواطن في المنطقة أن يسهم بقسطه في هذا العمل الهام، أي يتعين عليه توخي اليقظة دوما ويتعاون مع العسكريين وأجهزة الأمن في حراسة الحدود".

والخميس الماضي دعت وزارة الخارجية الروسية دوشنبه وكابل للبحث عن حلول مقبولة لتخفيف حدة التوتر على الحدود بين البلدين. وأعربت الوزارة عن قلق موسكو من تصعيد حدة التوتر في العلاقات الأفغانية الطاجيكستانية، وذلك على خلفية التصريحات الحادة لزعيمي البلدين وأنباء عن حشد الطرفين لقواتهما عند الحدود المشتركة.

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