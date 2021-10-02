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الكاظمي يصدر 6 توجيهات إلى القوات العراقية بشأن الانتخابات

الكاظمي يصدر 6 توجيهات إلى القوات العراقية بشأن الانتخابات
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، 6 توجيهات إلى القوات الأمنية بشأن الانتخابات، التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري.

العالم - العراق

وقال الكاظمي، في كلمة له خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، إن العراقيين يعولو على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي عانى الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وذلك حسب "وكالة الأنباء العراقية- واع".

وحث الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، داعيا القوات الأمنية إلى تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

وشدد على ضرورة رفض استغلالهم من أي طرف سياسي والالتزام بالحيادية الكاملة، مؤكدا أنه "سيتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، ومنع غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي".

وأضاف أنه "يجب التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم"، مؤكدا منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.

وختم الكاظمي كلمته، بالتأكيد على أن كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها، قائلا: "قد حان الوقت كي يزدا العراقيين ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين".

ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، بعدما قررت الحكومة العراقية، تأجيلها لتجرى هذا الشهر بدلا من يونيو/ حزيران الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

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