بالفيديو.. ذهب في قلب صحراء لوط الايرانية

العالم - إيران

ايران هذه الارض التي حباها الله بخيرات كثيرة تجعلها احد البلدان التي تتمتع بمجالات استثمارية عظيمة.

هنا في صحراء لوط وبالتحديد في محافظة خراسان الجنوبية هذه المشاهد التي تبدو للناظر اليها مجرد صحراء جرداء لاطائل منها، لكنها تفاجئك بكنز مخفي داخلها فهنا معادن استخراج الذهب موجودة.

انه الذهب يتم استخراجه في محافظة خراسان الجنوبية وتحتل ايران المركز الـ46 عالميا في انتاج المعدن الاصفر بسعة انتاجية تبلغ 2 بالمئة من اجمالي الانتاج العالمي .

وتتوزع مناجم الذهب في ايران بين محافظات آذربايجان‌ الشرقية وآذربايجان‌ الغربية وكردستان، وسيستان‌ وبلوچستان، وخراسان‌ الرضوية واصفهان، و المحافظة المركزية وهمدان

وقال احد المسؤولين في منجم غودكان، بخشي: "بالرغم ان هذه المنطقة النائية و التي لا تتمتع باي امكانات لكن المفارقة ان اغلى معدن في العالم يستخرج منها".

على بعد امتار من هذا المكان الصحراوي في صحراء لوط هناك مجموعة اخرى تعمل على معالجة الصخور المستخرجة.

وقالت احدى القائمات على معالجة صخور الذهب: "تبلغ سعة انتاجنا في معالجة الذهب مئتي طن من الذهب، وعيار المادة المعدنية التي يتم استخدامها في كل طن من غرام الى غرامين".

في محافظة خراسان الجنوبية بالاضافة الى منجم غودكان للذهب هناك خمس مناجم اخرى تستخرج المعدن الاصفر من باطن الارض.

وقال معاون هيئة الصناعة في محافظة خراسان الجنوبية، ايمان طالب: "هنا يوجد ذخائر حجمها ثلاثة و ثلاثين ميليون طن لاحجار الذهب بعيارات مختلفة".

و من اكبر مناجم محافظة خراسان الجنوبية منجم شادان الذي يبلغ سعة ذخائره من الذهب سبعة وعشرين ميليون طن .

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