حرب السعودية على اليمن كانت خطأ استراتيجياً منذ البداية

العالم - ايران

واشار النائب عن اهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زادة مشکیني، في تصريح صحفي اليوم السبت ، الى مبادرة ولي العهد السعودي القائمة على قبول وقف اطلاق النار في اليمن، عادّاً الحرب السعودية في هذا البلد قامت على حسابات خاطئة ومغامرة دفع ثمنها الشعب اليمني.

ووصف اليمن بأنها لم تكن لقمة سائغة للسعودية، "وكنا نعتقد منذ البداية ان الخلافات في اليمن يمكن ايجاد حلول لها عبر المفاوضات وخلق السعودية الذرائع لشن الحرب على اليمن بهدف التدخل في شؤونه الداخلية لم يكن صحيحاً منذ البداية".

ولفت الى ان السعودية ارادت، عبر شنّ الحرب، دعم جماعة يمنية تابعة لها لفرض هيمنتها على هذا البلد ومخططها لم يجدها نفعاً.

وعدّ حرب السعودية على اليمن بأنها تأججت جراء تشجيع الاميركيين والصهاينة والتي اسفرت عن هدر أموالها لكنّها أثمرت عن تعزيز القوة العسكرية لليمنيين ورفعتها الى مستوى الردع.

وأكد ان السبيل الوحيد لارساء الاستقرار والامن في اليمن يتمثل في المفاوضات بين اليمنيين أنفسهم، "وعلى السعودية ان لاتعتمد في حساباتها على وعود اميركا والصهاينة الذين يخططون باستمرار لتأجيج النزاعات والفتن في المنطقة".