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بدء عملية فرز الاصوات في أول انتخابات تشريعية في قطر لاختيار ثلثي اعضاء البرلمان بعد اغلاق صناديق الاقتراع

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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