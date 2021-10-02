السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بريطانيا..تسجيل أكثر من 120 وفاة و30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

بريطانيا..تسجيل أكثر من 120 وفاة و30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن رصدها أكثر من 120 وفاة و30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

العالم-اوروبا

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 121 وفاة و30301 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 127 وفاة و35577 إصابة في اليوم السابق.

وإجمالا، سجلت في المملكة المتحدة حتى اليوم سبعة ملايين و871014 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، منها 136910 حالات وفاة.

وأجري في البلاد خلال آخر 24 ساعة أكثر من مليون و40 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتلقى أكثر من 48.9 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، واستكمل أكثر من 44.9 مليون شخص منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

روابط ذات صلة

شاهد.. بريطانيا وأزمة امدادات الوقود

بريطانيا.. الحكومة تستنجد بالجيش وتمنح الأجانب 10500 تأشيرة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. سر التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان

بالفيديو.. البحرين وتطبيع ممزوج بالاهانة

ملك الأردن يعفو عن جميع المدانين بقضايا "إطالة اللسان"

ايجئي يستضف رئيسي وقاليباف باجتماع رؤساء السلطات الثلاث

علييف : ندعم مبادرة التعاون الاقليمي بمشاركة ايران وتركيا وروسيا

بريطانيا..تسجيل أكثر من 120 وفاة و30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة